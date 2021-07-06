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Ekonomi Akbank neden açılmıyor? Akbank çöktü mü? Akbank hacklendi mi?
Ekonomi

Akbank neden açılmıyor? Akbank çöktü mü? Akbank hacklendi mi?

Akbank mobil çalışıyor mu? Akbank müşterileri Akbank mobil ve internet bankacılığı üzerinden işlem yapılmaması üzerine Akbank neden açılmıyor? Akbank çöktü mü? Akbank hacklendi mi? sorularını sormaya başladı. Akbank yatar çekme ve para yatırma dahil, Akbank EFT, Akbank havale, Akbank internet bankacılığı başa olmak üzere hiç bir bankacılık işlemleri gerçekleştirilemedi. Akbank’ta sistemleri bugün tamamen devre dışı kalınca müşteriler endişeye kapıldı. Akbank’tan hata ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki Akbank’a ne oldu? Akbank internet bankacılığı arıza mı yaptı, çalışıyor mu? Akbank para çekme yapılıyor mu? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 13:12:00 - 2021-07-06 13:30:17
Akbank neden açılmıyor? Akbank çöktü mü? Akbank hacklendi mi?

Akbank'ın sistemleri bugün tamamen devre dışı kaldı. Siber saldırı nedeniyle yaşandığı iddia edilen kesintiler sırasında Akbank müşterileri mobil ve internet bankacılığı başta olmak üzere, ATM sistemlerine de erişim sağlayamadılar.

Kredi kartı işlemleri dahil herhangi bir işlem yapamayan müşteriler, Twitter ve Downdetector üzerinden yaşadıklarını sorunu dile getirdiler. Saat 10.10 itibariyle bankanın sistem sorunu tamamen giderildi. Akbank yaşanan sorun ile ilgili gerek KAP'a gerekse basına bir açıklama yapmaz iken, alınan ilk bilgilere göre, yaşanan bir siber saldırı değil sadece sistemlerdeki arıza.

Akbank müşteri hizmetleri

444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda Sesle Yönlendirme Teknolojisi sayesinde tuşlama yapmadan, yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelime ile söyleyerek Hesap Bakiyesini Öğrenme, Kredi Kartı Borç Bilgileri, Virman ve daha birçok işleminizi sesli yanıt sisteminde tamamlayabilirsiniz. 

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