Akbank neden açılmıyor? Akbank çöktü mü? Akbank hacklendi mi?

Akbank'ın sistemleri bugün tamamen devre dışı kaldı. Siber saldırı nedeniyle yaşandığı iddia edilen kesintiler sırasında Akbank müşterileri mobil ve internet bankacılığı başta olmak üzere, ATM sistemlerine de erişim sağlayamadılar.

Kredi kartı işlemleri dahil herhangi bir işlem yapamayan müşteriler, Twitter ve Downdetector üzerinden yaşadıklarını sorunu dile getirdiler. Saat 10.10 itibariyle bankanın sistem sorunu tamamen giderildi. Akbank yaşanan sorun ile ilgili gerek KAP'a gerekse basına bir açıklama yapmaz iken, alınan ilk bilgilere göre, yaşanan bir siber saldırı değil sadece sistemlerdeki arıza.

Akbank müşteri hizmetleri

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