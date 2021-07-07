Akbank mobil ne zaman açılır? Akbank ödemeleri ayın kaçına ertelendi?

Milyonlarca Akbank müşterisi 6 Temmuz Salı gününden itibaren hesaplarına ulaşamıyor. Müşteriler işlem yapmak için sistemlerin ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. Peki, Akbank ne zaman düzelecek?

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Akbank müşterileri hesaplarına ulaşamıyor, kartlarını kullanamıyor. Milyonlarca kişi sorunun ne zaman düzeleceğini, ne zaman işlem yapmaya başlayacaklarını araştırıyor. Peki, Akbank ne zaman düzelecek.

Akbank, müşterilerinden özür diledi ve sorunun en kısa zamanda çözülmesi için çalışıldığını duyurdu. Akbank’tan yapılan açıklamada, “06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir. Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler. Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz” denildi.

Akbank yaşanan olumsuz durum sebebiyle son ödeme tarihlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak; Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir. Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir. Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır. Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır” denildi.