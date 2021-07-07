Akbank mobil internet bankacılığı saat kaçta açılacak? Akbank’ta işlemler ne zaman başlayacak?

Akbank’ta yazılım güncellemesi ile başlayan sorun binlerce müşteriyi mağdur etti. Akbank'ın mobil bankacılık, internet bankacılığı sistemlerine erişemedi, Akbank ATM sistemlerinin hizmet veremez duruma geldi. Akbank’ta yazılım güncellemesi nedeniyle iki gündür vatandaşlar mobil uygulaması başta olmak üzere hiç bir bankacılık hizmetlerinden yararlanamıyor. Yazılım güncellemesi sırasında başlayan bu sorunun ardından, yapılan son yükseltme işlemi geri alınmaya çalışıldı. Ancak bu defa de ana bilgisayara erişimde kesintiler yaşanmaya başladı ve veritabanı kilitlendi.

Akbank’ta işlemler ne zaman başlayacak?

Akbank'tan yapılan yeni açıklamada "hizmetlerimizi gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." denildi.