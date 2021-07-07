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Ekonomi Akbank mobil internet bankacılığı saat kaçta açılacak? Akbank’ta işlemler ne zaman başlayacak?
Ekonomi

Akbank mobil internet bankacılığı saat kaçta açılacak? Akbank’ta işlemler ne zaman başlayacak?

Akbank’ta işlem yapılıyor mu? Akbank’ta sorun çözüldü mü? Akbank’ta işlemler ne zaman başlayacak? soruları binlerce Akbank müşterisi tarafından iki gündür sorulmakta. Binlerce Akbank müşterisinin beklediği son dakika haberini Akbank duyurdu. Peki Akbank’ta işlemler yeniden başladı mı? Akbank’ta sorun çözüldü mü?

Yeniakit Publisher
2021-07-07 17:05:00 - 2021-07-07 17:06:10
Akbank mobil internet bankacılığı saat kaçta açılacak? Akbank’ta işlemler ne zaman başlayacak?

Akbank’ta yazılım güncellemesi ile başlayan sorun binlerce müşteriyi mağdur etti. Akbank'ın mobil bankacılık, internet bankacılığı sistemlerine erişemedi, Akbank ATM sistemlerinin hizmet veremez duruma geldi. Akbank’ta yazılım güncellemesi nedeniyle iki gündür vatandaşlar mobil uygulaması başta olmak üzere hiç bir bankacılık hizmetlerinden yararlanamıyor. Yazılım güncellemesi sırasında başlayan bu sorunun ardından, yapılan son yükseltme işlemi geri alınmaya çalışıldı. Ancak bu defa de ana bilgisayara erişimde kesintiler yaşanmaya başladı ve veritabanı kilitlendi.  

Akbank’ta işlemler ne zaman başlayacak?

Akbank'tan yapılan yeni açıklamada "hizmetlerimizi gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz." denildi.

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