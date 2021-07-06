Akbank kredi kartları çalışmıyor mu? Akbank kredi kartı alış veriş yapılıyor mu? Akbank kredi kartı ödemeleri

Dünyanın En İyi Dijital Bankası olduğunu konusunda övünen Akbank'ta sistem allak bullak oldu. Hiç bir bankacılık işlemlerini yapamayan Akbank müşterileri Akbank mobil internet, Akbank internet bankacılığı, Akbank EFT ve Akbank ATM’lerden para çekme ve para yatırma işlemini de gerçekleştiremedi. Akbank mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemin çalışmadığı iddia edilirken Akbank mMüşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamadıklarından şikayet ediyor.

Akbank’ta yaşanan gelişme üzerine siber saldırı iddiaları ortaya atılırken bankadan konu hakkında bir açıklama geldi. Akbank resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Akbank müşteri hizmetleri numarası

Akbank'ta yaşanan sorun nedeniyle Akbank müşteri hizmetleri numarasının gün boyu hiç susmadığı haberleri de geliyor. Akbank müşteri hizmetleri numarası 444 2 525