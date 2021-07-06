Akbank kimin? Akbank sahibi kim? Akbank ne zaman kuruldu? Akbank ortakları kimler?

Akbank hakkında genel bilgiler özellikle de bugün sabah saatlerinden itibaren Akbank mobil ve Akbank internet bankacılığı başta olmak üzere yaşanan sorunlar nedeniyle merak edilir oldu. Akbank kurumsal profil detayları haberimden okuyabilirsiniz.

Akbank’ın temel faaliyetleri kurumsal ve yatırım bankacılığı, ticari bankacılık, KOBİ bankacılığı, bireysel bankacılık, ödeme sistemleri, Hazine işlemleri ve özel bankacılık ile uluslararası bankacılık hizmetlerini içeren bankacılık uygulamalarını kapsamaktadır. Banka, standart bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra, şubeleri aracılığıyla, Aksigorta A.Ş. ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. adına sigorta acenteliği faaliyetlerini de yürütmektedir.

Akbank, 30 Ocak 1948’de özel sermayeli bir ticaret bankası olarak Adana’da kuruldu. Kuruluş amacı bölgedeki pamuk üreticilerine kaynak sağlamak ve destek olmak olan Akbank, ilk İstanbul şubesini, 14 Temmuz 1950’de Sirkeci’de açtı. 1954 yılında Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a taşınmasının ardından şube sayısını hızla artıran Akbank, 1963 yılında tüm bankacılık işlemlerinde otomasyona geçti.

1990 yılında halka açılan Akbank, 1998 yılında ikincil halka arz ile uluslararası piyasalarda American Depository Receipt (ADR) olarak işlem görmeye başladı.

Akbank vizyonu

Türkiye’yi geleceğe taşıyan öncü banka olmak.

Akbank misyonu

Yenilikçi finansal çözümlerimiz ve güvenilirliğimiz ile tüm paydaşlarımız için kalıcı ve yüksek değer yaratmak.

Akbank şubeleri