  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akbank, İzmir'deki depremden etkilenen müşterilerinin kredi taksitlerini erteleyecek
Ekonomi

Akbank, İzmir'deki depremden etkilenen müşterilerinin kredi taksitlerini erteleyecek

Banka, müşterilerinin talep etmesi halinde kullanmış oldukları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini 1 aydan 3 aya kadar faizsiz erteleyecek

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:55:31 -
Akbank, İzmir'deki depremden etkilenen müşterilerinin kredi taksitlerini erteleyecek

İSTANBUL (AA) - Akbank, İzmir depreminden olumsuz etkilenen müşterileri için kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 aya kadar faizsiz erteleyeceğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, İzmir depreminin ardından zor günler geçiren ve depremden olumsuz etkilenen bireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde kullanmış oldukları tüketici kredilerinin taksitlerini ve ekstresi gelen kredi kartı ödemelerini 1 aydan 3 aya kadar faizsiz erteleyecek.

Banka, yine depremden etkilenen serbest meslek sahibi esnaf müşterilerinin de talep etmeleri durumunda kredi geri ödemeleri veya taksitlerini 1 aydan 3 aya kadar faizsiz olarak erteleyecek.

Akbanklılar, bireysel başvurularını Akbank şubelerinden veya 444 25 25 Akbank Müşteri İletişim Merkezi'nden, serbest meslek sahibi esnaf Akbanklılar ise başvurularını şubelerinden yapabilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar
Gündem

Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar

Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, teröristbaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da yeni yaptığı bir konuşmanın şifrelerini ..
Anlaşacaklardı, İngiltere engel oldu
Dünya

Anlaşacaklardı, İngiltere engel oldu

Arjantin Hava Kuvvetleri ile Kore Havacılık ve Uzay Sanayii arasında FA-50 hafif taarruz uçağı satışı için varılan anlaşmaya İngiltere'den i..
Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık
Dünya

Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devem ederken Ermenistan tarafından flaş bir açıklama geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay