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Ekonomi Akbank, ikinci el araç satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'ni devreye aldı
Ekonomi

Akbank, ikinci el araç satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'ni devreye aldı

Akbank Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz: - "Güvenli Ödeme Sistemi'nin sağladığı en büyük fayda, ikinci el araç alım satımının kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak olacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:45:29 -
Akbank, ikinci el araç satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'ni devreye aldı

İSTANBUL (AA) - Akbank, ikinci el araç satış işlemlerinde nakit taşıma riskinin ortadan kaldırılması, motorlu taşıt devir tescil işlemleri ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenle el değiştirmesini sağlamak amacıyla "Güvenli Ödeme Sistemi"ni hayata geçirdi.

Banka açıklamasına göre, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürün ve uygulamaları bulunan Akbank, Güvenli Ödeme Sistemi'ni müşterilerine sunuyor. "Güvenli Ödeme Sistemi"nde; noterden tescil işleminin yapılması ile birlikte aracın satış bedeli eş zamanlı olarak Akbank tarafından satıcı hesabına ödeniyor.

Sistemde alıcı, tescil işlemi yapılmadan önce Akbank hesabına araç tutarını göndererek tutarın satıcı adına güvence altına alınmasını sağlıyor. Daha sonra noterde tescil işlemleri yapılarak satıcı hesabına para Akbank tarafından aktarılıyor. Böylelikle hem alıcı hem satıcı güvenli bir şekilde araç alım-satım işlemini tamamlamış oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Güvenli Ödeme Sistemi'nin sağladığı en büyük fayda, ikinci el araç alım satımının kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi ve oluşabilecek dolandırıcılık ve nakit taşıma risklerinin bertaraf edilmesini sağlamak olacak. Biz banka olarak bu hizmeti, Akbank müşterilerinin yanı sıra bankamız müşterisi olmayanların da akbank.com üzerinden kolayca yapabilmesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Güvenli Ödeme Sistemi işlemleri, Akbank Şubelerinden ve www.akbank.com üzerinden, alıcı ve satıcının Akbank müşterisi olması gerekmeksizin gerçekleştirilebilecek.

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