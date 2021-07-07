Akbank borç ödemeleri ertelendi mi? Akbank son dakika kredi borcu açıklaması

Akbank son dakika haberleri Akbank bankacılık işlemleri yapacaklarca merak ediliyor. Akbank, dün patlak veren sorun nedeniyle binlerce Akbank müşterisi mağdur oldu. Sosyal medya üzerinden Akbank’ta yaşanan sorunu eleştiren vatandaşlar, Akbank borç ödemelerinin ne olacağı, ödeme günü geçen Akbank borçlarda gecikme faizi alınıp alınmayacağını sorguluyordu. Akbank hem yaşanan sorunun kaynağını hem de müşterilerin merak ettiği Akbank borç ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Akbank’tan yapılan açıklamada bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin sürdüğü dile getirildi. Peki Akbank kredi borçları ne zaman ödenecek? Akbank geciken borçlardan faiz alınacak mı? Akbank kredi kartı borçlarına faiz alınacak mı? İşte Akbank borç açıklamasının detayları.

Akbank borç ödemeleri ertelendi mi?

Akbank’tan borç ödemelerine ilişkin de açıklama geldi. Son dakika Akbank açıklamasında, “06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak; Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenecektir. Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir. Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır. Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır. Hizmetlerimizde yaşanan aksaklık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.”paylaşımına yer verildi.