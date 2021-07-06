Akbank ATM’lerden para çekiliyor mu? Akbank para çekme, Akbank para yatırılıyor mu? Akbank EFT işlemi var mı?

Akbank ATM’lerde para çekiliyor mu? Akbank müşterileri sabah saatlerinden itibaren saç baş yolmaya devam ediyor. Akbank mobil uygulaması başta olmak üzere Akbank internet bankacılığı ve Akbank ATM’lerde işlem yapılmaması sonrası Akbank müşterileri Akbank müşteri hizmetlerini aramakla meşgul. Akbank internet bankacılığı, Akbank mobil ve Akbank EFT işlemi yapamayan vatandaşlar Akbank kredi kartı işlemleri ile Akbank ATM’lerden para çekme ve para yatırma da yapamamakta. Peki Akbank neden çalışmıyor?

Faizli bankalar arasında yer alan Akbank'ta sistem çöktü. Akbank müşterileri adeta saç baş yoldu. Akbank müşterileri bankanın ne Akbank mobil ne Akbank internet bankacılığı ne Akbank ATM’lerde işlem yapamıyor. Akbank’ta yaşanan bu sorun sonrası vatandaşlar Akbank ATM’lerden para çekiliyor mu? Akbank para çekme, Akbank para yatırma yapılıyor mu?

Çok sayıda müşterisine sahip Akbank'ın internet bankacılığı uygulamasının yanı sıra internet sitesi ve ATM'lerinde sistemsel sorunlar meydana geldi. Vatandaşlar ATM'lerde işlem yapamadı, banka kartları çalışmazken bireysel müşterilerin yanı sıra kredi kartı pos cihazlarının da çalışmaması ticari hayatı sekteye uğrattı. Akbank’ta yaşanan sorun nedeniyle bankadan yapılan açıklamada, “Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz.” denildi.

Akbank ATM günlük para çekme limiti ne kadar?

Akbank sorun yaşamadan önce Akbank ATM günlük para çekme limiti 5 bin TL olarak para çekilebiliyordu.

Akbank ATM günlük para çekme limiti 5.000 TL olarak uygulanıyor. Para yatırma gibi bir durum söz konusu değildir yani sınırsız olarak ATM'den para yatırabilirsiniz. Akbank Neo Business kart sahibi banka müşterileri günlük olarak 5.000 TL'ye kadar para çekebilir.

Dünyanın saygın finans yayın gruplarından Euromoney'nin "Awards for Excellence 2019 - Mükemmellik Ödülleri 2019" kapsamında Akbank "Dünyanın En İyi Dijital Bankası" seçilmişti. Akbank aynı zamanda "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası" unvanını da almıştı.