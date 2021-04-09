  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına zam geldi!
Ekonomi

Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına zam geldi!

Akaryakıt sektöründe benzin ve motorin fiyatları, bazı illerde 3 kuruşa kadar artırılırken bazı illerde ise sabit kaldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 13:22:00 -
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına zam geldi!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),17 Mart'ta akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Bu çerçevede EPDK benzin ve motorinin hangi ilde ne kadara satıldığını internet sitesi üzerinden açıklamıştı. Tavan fiyat uygulamasında belirlenen rakamlara bugünden itibaren zam geldi. Bazı illerde benzinin litre fiyatına 3 kuruşa kadar zam gelirken bazı illerde ise değişiklik yapılmadı. Aynı şekilde motorinin litre fiyatına gelen zam da bazı illerde 3 kuruşu buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalya Başbakanı Draghi'nin Erdoğan'a hakaretinin ardından Türkiye'den flaş adım!
Gündem

İtalya Başbakanı Draghi'nin Erdoğan'a hakaretinin ardından Türkiye'den flaş adım!

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakareti nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı...
Şentop İtalya Başbakanı'na tepki: Çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz
Gündem

Şentop İtalya Başbakanı'na tepki: Çirkin sözlerini red ve iade ediyoruz

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İtaly..
Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark
Gündem

Şimdi de Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi! 2 saniyede gelen çark

Hassas konularda Müslümanların sesi olan İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, yaptığı açıklamalar nedeniyle sürekli muhaliflerin hedefi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay