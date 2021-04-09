Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına zam geldi!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),17 Mart'ta akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Bu çerçevede EPDK benzin ve motorinin hangi ilde ne kadara satıldığını internet sitesi üzerinden açıklamıştı. Tavan fiyat uygulamasında belirlenen rakamlara bugünden itibaren zam geldi. Bazı illerde benzinin litre fiyatına 3 kuruşa kadar zam gelirken bazı illerde ise değişiklik yapılmadı. Aynı şekilde motorinin litre fiyatına gelen zam da bazı illerde 3 kuruşu buldu.