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Ekonomi Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı!
Ekonomi

Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı!

Yeniakit Publisher
2023-07-16 00:55:00 -
Akaryakıtta ÖTV tutarı arttı!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı arttırldı. ÖTV tutarlarındaki artış bazı ürünlerde litre başına 5 liraya yakın gerçekleşti.

Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı ürünlerde litre başına 5 lira artış öngörülüyor.

Kararla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştır.

Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştür.
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Güncellemesi ihtiyacı doğmuştur

Ancak günümüzde, deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi için akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünlerinin ÖTV tutarlarının Cumhurbaşkanına verilen yetki sınırları içerisinde güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Benzin, motorin ve LPG'deki artış miktarı

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır."

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