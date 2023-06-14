Akaryakıtta flaş karar! Türkiye akaryakıt fiyatlarında: Çok büyük zam yaptı mı? Ankara, İstanbul İzmir

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası güncel akaryakıt fiyatları gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi son olarak 9 Haziran Cuma günü benzine 2,35 TL ve mazota 1,25 lira çifte zam gelmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından, benzin ve mazota indirim veya zam gelir mi sorusunu gündeme getirdi. İşte 14 Haziran 2023 güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki indirim ve zam haberlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG almayı düşünenler güncel akaryakıt fiyatlarını mercek altına aldı. Peki, "Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu, zam veya indirim gelecek mi?" İşte 14 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin ve LPG pompa fiyatı...

MOTORİN VE BENZİNE ÇİFTE ZAM GELMİŞTİ

9 Haziran 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzine 2,35 TL, motorine 1,25 TL zam geldi.

ZAM İNDİRİM VAR MI?

Henüz zam veya indirim haberi bulunmuyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,97 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,07 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,39 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 24,02 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,21 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,42 TL



ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 24,40 TL

Motorin fiyatı: 22,60 TL

LPG fiyatı: 10,57 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 24,42 TL

Motorin fiyatı: 22,72 TL

LPG fiyatı: 10,46 TL

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM-ZAM GELİR Mİ?

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim-zam beklenmiyor.