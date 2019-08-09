Akaryakıtta çifte indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim, motorinde pompa fiyatlarına ortalama 34 kuruş, benzinde ise 18 kuruş olarak yansıdı.

Buna göre, Ankara’da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 6,35 liradan 6,01 liraya, İzmir’de 6,43 liradan 6,09 liraya indi.

Ankara’da ve İzmir’de ortalama 6,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,59 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da ise 6,70 liradan 6,52 liraya geriledi.