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Ekonomi Akaryakıtta bu sefer çifte indirime gidildi
Ekonomi

Akaryakıtta bu sefer çifte indirime gidildi

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlerle birlikte, akaryakıt fiyatları da değişiyor. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatları 60 kuruş düştü. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 34 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 26 kuruşa geriledi. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 23 lira 47 kuruşa, Ankara'da 23 lira 74 kuruşa, İzmir'de 23 lira 79 kuruşa düştü. Son 10 günde akaryakıt fiyatları 3 kez değişti.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 01:30:00 -
Akaryakıtta bu sefer çifte indirime gidildi

Akaryakıta son dönemde gelen üst üste zamların ardından bu kez çifte indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin litresi 60'ar kuruş düştü. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi 21 lira seviyelerine, motorinin litresi ise 23 lira seviyelerine geriledi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 2 gün önce benzine gelen zammın ardından bugün de akaryakıta çifte indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin fiyatı 60'ar kuruş düştü.

Motorin ve benzin ne kadar oldu?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 34 kuruşa, İzmir'de 21 lira 26 kuruşa geriledi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 47 kuruşa, Ankara'da 23 lira 74 kuruşa, İzmir'de 23 lira 79 kuruşa indi.

Son 10 günde 3 kez değişti

17 Ocak tarihinde benzinin fiyatı 67 kuruş, 18 Ocak tarihinde motorinin fiyatı 1 lira 5 kuruş, 25 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 25 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıt fiyatları nasıl açıklanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS fiyat değişimini açıklamıyor

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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