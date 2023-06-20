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Ekonomi Akaryakıtın litre fiyatı! Araç sahipleri: Motorinin fiyatı 24 lira, Motorine zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları
Ekonomi

Akaryakıtın litre fiyatı! Araç sahipleri: Motorinin fiyatı 24 lira, Motorine zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları

Yeniakit Publisher
2023-06-20 01:15:00 - 2023-06-20 01:25:56
Akaryakıtın litre fiyatı! Araç sahipleri: Motorinin fiyatı 24 lira, Motorine zam geldi! Güncel akaryakıt fiyatları

Türkiye'de dolar kurunun artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatları zamlandı! Motorin 26 Ocak'tan bu yana ilk kez 24 TL bandını aştı. Geçtiğimiz hafta brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükselişin ardından bu gece itibarıyla değişti. Motorin 26 Ocak'tan bu yana ilk kez 24 TL bandını aştı. Peki güncel benzin mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara İzmir akaryakıt fiyatları kaç TL? Motorinin... Merak edilen en önemli konulardan birisi de dünyada akaryakıt fiyatları ne kadar?

Haziran ayı başından itibaren birçok kez zamlanan akaryakıt pompa fiyatları, geçtiğimiz hafta brent petrol ve dolar/TL kurundaki yükselişin ardından bu gece itibarıyla değişti. Motorin 26 Ocak'tan bu yana ilk kez 24 TL bandını aştı. Peki güncel benzin mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara İzmir akaryakıt fiyatları kaç TL?

Akaryakıt fiyatları yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya. Brent petrol fiyatı geçan hafta yeniden yükselişe geçerek 77 dolar seviyesini görmüştü. Bu yükselişte Çin'de enerji talebinin artması ve dolar endeksinin diğer para birimlerine karşı yükselişi de etkili oldu.

Buna pararlel olarak dolar-TL kurunun yurt içinde rekor seviyelerde dolaşması akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü ivmeledi. Durum böyle olunca benzin fiyatı ile motorin fiyatları takibi yapan araç sahiplerini üzecek zam haberi geldi. İşte 20 Haziran Pazartesi il il güncel akaryakıt pompa fiyatları…

MOTORİN MAZOT NE KADAR?

7 Haziran’da 1,36 TL zamlanan motorin fiyatları, bir gün sonrasında ise 1,37 kuruş daha zamlanmıştı. Mazot fiyatı bugündne itibaren 1,64 TL zamlandı. Böylece 26 Ocak sonrası akaryakıt fiyatları yeniden 24 liranın üzerine çıktı.

Gelen fiyatların ardından 1,64 liralık zamla fiyatlar; İstanbul’da ortalama 23,80 TL, Ankara’da 24,23 TL ve İzmir’de 24,31 TL oldu.
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BENZİNDE FİYAT SABİT

Benzin litre fiyatı için 28 Mayıs öncesinde 75 kuruş ve 43 kuruşluk benzin zammı iptal edilmişti. 30 Mayıs’ın ardından önce 66 kuruş ve ardından 2 lira 70 kuruş zam gelen benzin fiyatı için şimdilik herhangi bir zam - indirim haberi bulunmuyor.

Brent petrol kaç dolar?

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 75,72 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 1,08 azalışla 75,72 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,20 dolardan alıcı buldu.

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