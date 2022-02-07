Akaryakıta yine büyük zam geliyor! Bu defaki fena

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine bu geceden itibaren bir zam daha gelecek. Salı günü benzinin litresine 39 kuruş, motorine 32 kuruş zam yapıldığı duyurulmuştu. Çarşamba günü ise LPG otogazın litre fiyatında 40 kuruş artış yaşanmıştı.

Bu gece yarısından sonra motorinin fiyatına 70 kuruş zam geleceği belirtildi. Benzinin litre fiyatına da 90 kuruş zam geleceği iddia edilirken benzin zammının şimdilik kesin olmadığı belirtiliyor. Benzin ve motorinin litre fiyatı 15 lirayı aşacak.