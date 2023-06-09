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Ekonomi Akaryakıta üçlü zam!
Ekonomi

Akaryakıta üçlü zam!

Yeniakit Publisher
2023-06-09 01:08:00 -
Akaryakıta üçlü zam!

Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 70 kuruş, motorinin fiyatı 1 lira 37 kuruş, oto gazın ise 67 kuruş yükseldi.

Döviz kurunda hafta başından bu yana yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dolar pazartesiden bu yana 2 liradan fazla yükseldi. Kurdaki yükseliş sonrası akaryakıta üçlü zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 70 kuruş, motorinin 1 lira 37 kuruş, oto gazın ise 67 kuruş arttı.

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu

Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 23 lira 99 kuruşa, Ankara'da 24 lira 36 kuruşa, İzmir'de 24 lira 38 kuruşa yükseldi.
Motorinin fiyatı İstanbul'da 22 lira 16 kuruşa, Ankara'da 22 lira 56 kuruşa, İzmir'de 22 lira 67 kuruşa çıktı.
Oto gazın fiyatı ise İstanbul'da 10 lira 74 kuruşa, Ankara'da 10 lira 67 kuruşa, İzmir'de 10 lira 52 kuruşa yükseldi.

İstasyonlarda kuyruk oluştu

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, birçok benzin istasyonunda kuyrukların oluşmasına neden oldu. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, gece yarısından önce istasyonlara akın etti.

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