Akaryakıta sessiz sedasız zam! EPGİS bu kez...

Türkiye’nin pazar payı açısından önde gelen bazı akaryakıt dağıtım şirketleri, cuma gününü cumartesiye bağlayan gece yarısı benzin ve motorine, TÜPRAŞ çıkış fiyatları değişmemesine karşın bir-iki kuruş düzeyinde zam yaptığı ortaya çıktı.

Benzin ve motorin fiyatları, en son Kasım ayında arttı. 25 Kasım’da benzine 37 kuruş, ertesi gün de motorine 28 kuruş zam yapıldı. Motorinde, 5 kuruşluk zam gereksinimi de “eşel mobil” sistemi işletilerek, ÖTV’den karşılandı. Bu zamlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Cuma gecesi zammı

Türkiye’nin pazar payı açısından önde gelen bazı akaryakıt dağıtım şirketleri, cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı benzin ve motorin fiyatlarında birkaç kuruşluk artış yaptı. Bu zam, kamuoyu ile paylaşılmadı.



Diğer dağıtım şirketlerinin de bu hafta benzer adımı atabileceği belirtiliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),akaryakıt fiyatlarını anlık takip ediyor.

Peki, TÜPRAŞ çıkış fiyatları değişti mi?

Sektör kaynakları, TÜPRAŞ çıkışlı fiyatlarda bir değişiklik olmadığını, bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin bu artışı yaptığını ve pompa satış fiyatlarına yansıttığını söyledi. Diğer dağıtım şirketlerinin de bu hafta benzer adımı atabileceği belirtiliyor.