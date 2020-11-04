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Ekonomi Akaryakıta ÖTV düzenlemesi
Ekonomi

Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası LPG'ye 4 Kasım'dan itibaren 16 kuruş zam geldiğini ancak bu fiyat artışının Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:42:00 - 2020-11-04 09:44:14
Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

EPGİS tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"04/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 16 krş/lt, fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

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