Akaryakıta ÖTV düzenlemesi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası LPG'ye 4 Kasım'dan itibaren 16 kuruş zam geldiğini ancak bu fiyat artışının Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.
EPGİS tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"04/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 16 krş/lt, fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."