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Ekonomi Akaryakıta kallavi zam gelebilir!
Ekonomi

Akaryakıta kallavi zam gelebilir!

Geçtiğimiz günlerde 76 dolara kadar Brent Petrol bugün itibari ile 80 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarının yükselmesi ile akaryakıta zam gelmesi kulislerde konuşulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 10:07:00 -
Akaryakıta kallavi zam gelebilir!

Türkiye’de petrol fiyatlarını belirleyen Brent Petrol ham ürünleri geçtiğimiz günlerde 76 dolardan satışa girmişti. Bu sebeple akaryakıt fiyatlarında güzel indirimlerle karşılaştık.

Bugün dünya piyasalarında Brent Petrol 80 doların üzerine çıkınca akaryakıt ürünlerinde zam beklentisi oluştu.

Akaryakıt ürünlerinden motorine gelen indirimin ardından benzin ve otogaza zam beklentisi oluştu.

Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan oynaklığın etkisiyle benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında zam gelmesi bekleniyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 80,32 Dolar'dan işlem gördü.

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Yorumlar

TC Bursa

130 dolardan 76 dolara düşünce kallavi indirim olmuyor,76 dan 80 dolara çıkınca kallavi zam geliyor.
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