  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akaryakıta dev zam! Yarın gece fiyatlar değişecek
Ekonomi

Akaryakıta dev zam! Yarın gece fiyatlar değişecek

Yeniakit Publisher
2024-09-22 10:27:00 -
Akaryakıta dev zam! Yarın gece fiyatlar değişecek

Araç sahipleri güne akaryakıt zammı ile başladı. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt büyük ölçüde fiyatlarını etkiliyor. Yarın gece akaryakıta gelecek zamla birlikte fiyatlar yine değişecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında da değişiklikler meydana geliyor. Vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

YARIN GECE TABELA DEĞİŞECEK

Son olarak salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL zam gelmesi öngörülüyor. Bu nedenle yarın gece tabelalar değişecek. İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 95 kuruştan satılacak. Güncel olaraksa İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan, benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ ARTIK DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasından sonra, dava süreci bitene kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini duyurmayacağını açıklamıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23