Akaryakıta dev zam! Yarın gece fiyatlar değişecek

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında da değişiklikler meydana geliyor. Vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

YARIN GECE TABELA DEĞİŞECEK

Son olarak salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1,40 TL zam gelmesi öngörülüyor. Bu nedenle yarın gece tabelalar değişecek. İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 95 kuruştan satılacak. Güncel olaraksa İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.74 liradan, benzinin litresi ise ortalama 41.55 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ ARTIK DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasından sonra, dava süreci bitene kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini duyurmayacağını açıklamıştı.