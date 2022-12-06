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Ekonomi Akaryakıta dev indirim geliyor! Araç sahipleri bu tarihe dikkat
Ekonomi

Akaryakıta dev indirim geliyor! Araç sahipleri bu tarihe dikkat

Brent petrol fiyatlarındaki değişim devam ederken akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim geliyor. İndirimin yine motorine olacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 10:29:00 -
Akaryakıta dev indirim geliyor! Araç sahipleri bu tarihe dikkat

Akaryakıt sektöründe yaşanan kargaşa devam ediyor. Geçtiğimiz gün motorinin litre fiyatına 69 Kuruş indirim gelmişti. Sektör kaynakları motorine 1 Türk Lirası daha indirim gelebileceğini iddia etti.

Sektör kaynakları, düşüşün bugün de sürmesi durumunda benzin ve motorinde indirim yapılacağını belirttiler. Net tutarın belli olmadığını belirten sektör kaynakları "Motorinde, 1 TL'ye yakın bir indirim olabilir" dedi.

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Yorumlar

yok deve yani

iyiki dev indirim gelmiş birde deve kadar indirim gelmeseydi kimsenin oralı bile olmayacaktı sağ olasın akit bizi bu dev gibiden haberdar ettiğin için
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