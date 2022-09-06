Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti. 3 günlük aranın ardından bu sefer de akaryakıta çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 56 kuruş, motorinin ise 70 kuruş arttı.

Motorin ve benzin kaç lira oldu?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 19.23'e, İzmir'de 19.35'e, Ankara'da 19.37'ye yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 25.22'ye, İzmir'de 25.36'ya, Ankara'da ise 25.34'e çıktı.