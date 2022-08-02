Akaryakıta beklenmedik gece yarısı zammı
Akaryakıt ürünlerinden fuel oil, kalyak ve yüksek kükürtlü fuel oile gece yarısı zammı geldi.
Akaryakıt ürünlerine zam geldi. Fuel oilin litre fiyatı 1 lira 14 kuruş artarken kalyak ile yüksek kükürtlü fuel oil de zamlandı.
Kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatı ise 76 kuruş arttı. Yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatına da 66 kuruş zam geldi.
Gelen yeni zamların ardından İstanbul Avrupa Yakası’nda fuel oilin fiyatı 17,75 TL/lt; kalorifer yakıtının fiyatı 20,51 TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 13,01 TL/lt oldu.