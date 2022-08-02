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Ekonomi Akaryakıta beklenmedik gece yarısı zammı
Ekonomi

Akaryakıta beklenmedik gece yarısı zammı

Akaryakıt ürünlerinden fuel oil, kalyak ve yüksek kükürtlü fuel oile gece yarısı zammı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 10:19:00 -
Akaryakıta beklenmedik gece yarısı zammı

Akaryakıt ürünlerine zam geldi. Fuel oilin litre fiyatı 1 lira 14 kuruş artarken kalyak ile yüksek kükürtlü fuel oil de zamlandı.

Kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatı ise 76 kuruş arttı. Yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatına da 66 kuruş zam geldi.

Gelen yeni zamların ardından İstanbul Avrupa Yakası’nda fuel oilin fiyatı 17,75 TL/lt; kalorifer yakıtının fiyatı 20,51 TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 13,01 TL/lt oldu.

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Yorumlar

Ugur

Bu petrol sirketleri  bugun fransada butun petrol urunlerinde 20 kurus luk indirim Var turkiyede zam bu sirketleri kontrol altinda tutun turkiyeden zam yapip par ayi aliyor burada indirim yapiyor
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