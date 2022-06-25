Akaryakıt zamlarını önleyecek çözüm! Maliyet bazlı fiyatlandırmaya gidilsin

BUĞRA KARDAN

Akaryakıt fiyatları cepleri yakıyor. Benzin ve motorinde art arda fiyat artışlarına gidilmesine tepkili olan sürücülerce ilgili makamlara “Mağduriyetimiz görülsün, akaryakıt piyasasını istikrara kavuşturacak adımlar atılsın” çağrısında bulunuluyor.

Enflasyonu etkiliyor

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise Petrol Piyasası Yasası’nda değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Deniz, şunları dile getiriyor:

“Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle küresel piyasalarda artan petrol fiyatları ve yükselen kur, akaryakıt ürünlerine zam üstüne zam yapılmasına sebep olmaktadır. Bu durum, 2021 Eylül’den bu yana ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntıyı beslemeye devam etmekte ve enflasyonu yukarıya taşımaktadır. Bu hakikati görerek, yürürlükte olan Petrol Piyasaları Yasası’nda önemli bir husus yer almaktadır. Yasada akaryakıt fiyatlarının en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre belirlendiğine işaret edilmektedir. Yani dışarıdan aldığımız petrolden elde edilen akaryakıt ürünlerinin yut içi satış fiyatları, Akdeniz Havzası’nda oluşan fiyatlar baz alınarak tayin edilmektedir. Oysaki ülkemizin gereksinimi olan petrolün bir kısmının başta Rusya olmak üzere değişik piyasalardan ve daha az maliyetle sağlandığı bilinmektedir.

Olumlu yansımaları olacaktır

“Dolayısıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü dönemin gereği, Petrol Piyasaları Yasası’nın 10’uncu maddesinin değiştirilmeli yahut kanuna geçici hüküm eklenmelidir. Ancak bu şekilde dışarıdan ithal edilen petrol ve türevlerinin yurt içi satış fiyatları ortalama maliyete göre belirlenebilir. Maliyet bazlı fiyatlandırma çözümünün yaşama geçirilmesi halinde sürekli olarak yüksek oranda artan akaryakıt ürünleri fiyatları bakımından tüketiciye olumlu yansımalar olacaktır.”

Vergi indirimine gidilmeli

Mehmet Bülent Deniz, akaryakıtta vergi indirimine gidilmesini de talep ederek, “Her ne kadar benzin ve motorinden alınan dolaylı vergiler, geçici süre için yeniden düzenlenmelidir. Unutulmamalı ki akaryakıt fiyatlarında istikrar sağlanmadan enflasyonla mücadelede başarı elde edilmesi olanaksızdır” diyor.