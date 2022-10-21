Akaryakıt zamlarından sonra akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor mu? Akaryakıt indirim son dakika 2022? Motorine, benzin fiyatları

Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanılan son dakika gelişmeleri, akaryakıt indirimi ve akaryakıt zammı haberlerini beraberinde getiriyor. 15 Ekim tarihinde motorin fiyatlarına uygulanan zammın ardından araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 21 Ekim Cuma günü itibarıyla motorin fiyatlarına indirim geliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası beklenen indirim sonunda akaryakıt fiyatlarına yansımaya başladı. İşte, Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

15 EKİM'DE MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam geldi.

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR!

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.

Bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim geliyor.

AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Motorine uygulanacak 1 lira 7 kuruşluk zammın ardından İstanbul Anadolu yakasında ortalama motorin fiyatının 26.32 TL olması bekleniyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 21 EKİM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.62 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,37 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.77 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,51 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.76 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,52 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

Son dakika haberine göre; (haber 19:16 güncellenmiştir.)

Karar, gece yarısından itibaren geçerli olacak

Akaryakıt fiyatlarına indirim

Yeni düzenlemeye göre, litresi 21.35 TL olan 95 oktan kurşunsuz benzin 20.87’ye, 21.66 TL olan 98 oktan kurşunsuz benzin 21.18’e, 26.94 TL olan Euro Dizel 26.10’a, 25.85 TL olan gazyağı ise 25.10’dan satılacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, indirimli fiyatların bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun BRT’ye yaptığı açıklamaya göre, 95-98 oktan kurşunsuz benzinde 48 kuruş, Euro dizelde 84 kuruş ve gazyağında ise 75 kuruşluk indirim yapılacak.

Amcaoğlu, indirimli fiyatların bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.