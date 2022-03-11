Akaryakıt zamlarına öyle bir isim isyan etti ki...

Üst üste gelen akaryakıt zamlarına hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarı da isyan etti. Mehmet Şeker, "Böyle giderse, yollarda kimse kalmayacak" deyip söz konusu meseleye bir çözüm bulunması gerektiği mesajını verdi. İşte Şeker'in yazısının ilgili bölümü:

"Benzin, mazot, gaz fiyatları arttıkça, şehrin trafiği azalıyor.

Araçlar her gün biraz daha noksanlaşıyor.

Bazı günler zam yapılmadığına şahit olsak da çoğu gün fiyatlar yükselişte.

Zamlar da hep gece yarısı devreye girmeyi âdet edinmiş.

Nadiren küçük indirim uygulandığını, bazen de yapılan zammın geri çekildiğini gördük.

O kadar nadir ki, kimse farkında değil.

Böyle giderse, yollarda kimse kalmayacak.

Bir vali, belediye başkanı, birkaç da holding patronu arabasıyla çıkar ancak.

Tabii bir de Cem Yılmaz.

O zamların farkında değilmiş."