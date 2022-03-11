  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Akaryakıt zamlarına öyle bir isim isyan etti ki...
Medya

Akaryakıt zamlarına öyle bir isim isyan etti ki...

Üst üste gelen akaryakıt zamlarına hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarı da isyan etti. Mehmet Şeker, "Böyle giderse, yollarda kimse kalmayacak" deyip söz konusu meseleye bir çözüm bulunması gerektiği mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 11:28:00 -
Akaryakıt zamlarına öyle bir isim isyan etti ki...

Üst üste gelen akaryakıt zamlarına hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarı da isyan etti. Mehmet Şeker, "Böyle giderse, yollarda kimse kalmayacak" deyip söz konusu meseleye bir çözüm bulunması gerektiği mesajını verdi. İşte Şeker'in yazısının ilgili bölümü:

"Benzin, mazot, gaz fiyatları arttıkça, şehrin trafiği azalıyor.

Araçlar her gün biraz daha noksanlaşıyor.

Bazı günler zam yapılmadığına şahit olsak da çoğu gün fiyatlar yükselişte.

Zamlar da hep gece yarısı devreye girmeyi âdet edinmiş.

Nadiren küçük indirim uygulandığını, bazen de yapılan zammın geri çekildiğini gördük.

O kadar nadir ki, kimse farkında değil.

Böyle giderse, yollarda kimse kalmayacak.

Bir vali, belediye başkanı, birkaç da holding patronu arabasıyla çıkar ancak.

Tabii bir de Cem Yılmaz.

O zamların farkında değilmiş."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

a.d

Ya bunlar dersin ki bizim mahalleden. Kardeşim güya gazeteci olacacaksın. Senin dünyadan haberin yok mu? Sanki apartmanın arka bahçesinden musluktan akıyor bu meret. Devlet zaten elinden geldiğince sübvanse ediyor. Bundan daha fazlasına ne amerikanın ne de ab nin (bunlar birde petrol ülkelerini sömürüyorlar) bütçeleri yetmez. Allah,Allaha ve Peygamberine iman ediyorum diyenlere kafalarını çalıştırıp ettiğim laf nereye gidiyor demeyi nasip etsin.
  • Yanıtla

Yaşamak güzel

Eyyyyyy vatan hainleri petrol dünyanın bütün ülkelerin de pahalılaştı yanlız Türkiye de değil şerefsizlik yapmayın adaletli olun
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay