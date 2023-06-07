Akaryakıt ürünlerine çok büyük zam! O tarihte 'eyvah' dedirtecek zam geliyor

Bazı akaryakıt ürünlerinin fiyatlarına zam yapıldı. Gazyağı fiyatına 1,21 lira; kalyak fiyatına 1,12 lira, fuel oil fiyatına 83 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oil fiyatına ise 49 kuruş artış yapıldı.

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, döviz kurlarındaki hareketler ve piyasalara etkileri dolayısıyla rafineri fiyatlarında gerçekleşen revizyon sonrası bazı akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında, bu gece yarısından itibaren uygulanmak üzere artış yapıldı.

Gazyağı fiyatına 1,21 lira, kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatına 1,12 lira, fuel oilin fiyatına 83 kuruş ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatına ise 49 kuruş zam yapıldı. Fiyatlar 08 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Fiyat zammının ardından bu gece yarısından itibaren İstanbul Avrupa Yakası’nda gazyağının fiyatı 19,66TL/lt; kalyakın fiyatı 18,37TL/lt, fuel oilin fiyatı 16,35TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 13,32TL/lt olacak.

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