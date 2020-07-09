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Aktüel

Akaryakıt sahteciliğine yönelik operasyon havadan görüntülendi

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde akaryakıt sahteciliği yaptığı belirlenen istasyona polis ekiplerince operasyon düzenlendi - Havadan görüntülenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 21:48:35 -
Akaryakıt sahteciliğine yönelik operasyon havadan görüntülendi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde akaryakıt sahteciliği yaptığı belirlenen istasyona düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yakıta karışım eklenerek sahtecilik yapıldığını tespit etti.

Ekipler, söz konusu istasyona operasyon düzenledi. Havadan görüntülenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

Operasyonda ayrıca yer üstü tankı, 9 fiber tank, çeşitli tür ve miktarda karışımlı akaryakıt aktarımında kullanılan malzeme ve santrifüj motorlu düzenek ele geçirildi.

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