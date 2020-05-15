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Akaryakıt istasyonuna ’uyuşturucu’ operasyonu: 2 gözaltı

Çankırı’da bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda 20 adet kök keneviri, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:29:22 -
Akaryakıt istasyonuna ’uyuşturucu’ operasyonu: 2 gözaltı

Çankırı’da bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda 20 adet kök keneviri, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.


Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir akaryakıt istasyonuna uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstasyonda yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 80 adet fişek ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Yapılan aramalarda arka bahçede de 20 kök keneviri bulundu.


Ayrıca, D-100 kara yolu üzerinde de yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan otobüsten de 20 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan C.H. ile A.B.’nin soruşturmasının devam ettiği, ele geçirilen kenevirlerinin de yakılarak imha edildiği bildirildi.

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