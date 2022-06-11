Akaryakıt güncel fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin, LPG, motorin fiyatları!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle her gün fiyatı artan petrol fiyatlarına bir de dolar kururu yükselmesi eklenince akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zam da kaçınılmaz olmakta. Dolar kurunun yeniden 17 TL’nin üzerine çıkması, ABD 41 yılın en yüksek enflasyon rakamlarına ulaşılması, küresel piyasalarda gıda sıkıntılarının patlak verecek korsusu petrol fiyatlarını yükseltmekte. Artan petrol fiyatlarına paralel olarak da akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zam gelmekte. Peki benzine zam geldi mi? Motorin ne kadar? LPG ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından benzin ve LPG'ye 11 Haziran Cumartesi gününden (bu gece yarısı) geçerli olmak üzere benzine 2,18 TL, otogaza ise 54 kuruş zam geldi. 8 Haziran 2022 Çarşamba günü motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana gelmişti. Akaryakıt fiyatlarında dün zam beklentileri gerçekleşmemiş ve motorine geleceği duyurulan 2 lira 60 kuruşluk zam pompaya yansıtılmamıştı. İşte 11 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul'da benzin, LPG, motorin fiyatı

Benzin: 26,23 TL'den 28,45 TL'ye

LPG: 11,85 TL'den 12,41 TL

Motorin: 27,85 TL

Ankara'da benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin: 26,33 TL'den 28,58'e

LPG: 11,73 TL'den 12,31 TL'ye çıktı.

Motorin: 27,97 TL

İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin: 26,35 TL'den 28,57 TL'ye

LPG: 11,55 TL'den 12,04 TL'ye çıktı.

Motorin: 27,98 TL