  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatları: Para kazandıran yatırım aracı! Altını, doları olanlar dikkat! Dolar kuru ve altında

Elinde, bankada, yastık altında altını olanlar dikkat! Hatice Kolçak duyurdu: 24 saatten az bir süre kaldı, çok önemli

Meteoroloji uzmanı: Temmuz'da felaket birden olacak dedi! Korkutan tahmin herkesi şok etti!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten şok tahmin: 150 lira birden olacak

Blu TV ne demek istedi?

Polonya Bakanı Türkiye’nin vazgeçmesi gerektiğine işaret etti! Şaşkına uğratacak haberin detayları

İsrail'de göstericiler toplandı, hükümeti uyardı! Tartışmalı sözler, sloganlar sonrası müdahale geldi

Alın bunu da Merdan'ın yanına! Pervin Buldan'dan bebek katiline 'tecrit' şikayeti...

Çorum'daki altın rafinerisi Türkiye ihracatının yüzde 3'ünü yapıyor! Net serveti 5 milyar dolar

DNA sudan ya da ayak izinden: Bunu kullanıyorlar! Dikkat çeken buluş, çözüm oldu diyerek açıkladılar!
Ekonomi Akaryakıt fiyatlarını sarsacak gelişme! Maalesef duyurdular
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarını sarsacak gelişme! Maalesef duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-07-04 08:02:00 - 2023-07-04 08:06:58
Akaryakıt fiyatlarını sarsacak gelişme! Maalesef duyurdular

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, petrol ihracatını günde 500 bin varil azaltacaklarını duyurdu. Bu gelişmenin akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansıması bekleniyor.

Rusya ağustos ayında petrol ihracatını azaltacağını duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ülkesinin küresel petrol piyasasını dengede tutmak için önümüzdeki ay ham petrol ihracatını azaltmayı planladığını açıkladı.

Novak, "Rusya, ağustos ayında küresel piyasalara petrol ihracatını azaltarak gönüllü olarak petrol arzını günde 500 bin varil düşürecek" dedi.

Suudi Arabistan'ın kararı

Suudi Arabistan da petrolde üretim kesintisine ağustosta da devam edeceğini açıkladı.

Temmuzda uygulamaya alınan günlük bir milyon varillik üretim kesintisi Ağustos ayını da kapsayacak şekilde uzatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kararla birlikte, Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretiminin ağustosta yaklaşık 9 milyon varil seviyesinde olacağı belirtildi.

Söz konusu kesintinin, ülkenin nisanda duyurduğu ve Aralık 2024'ün sonuna kadar devam edecek üretim kesintisine ek olduğu bilgisi verildi.

En büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın Ağustos ayında da petrol üretimini günde bir milyon varil kısmaya devam edeceğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23