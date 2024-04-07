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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarını düşürecek yöntem ortaya çıktı! Bu ‘hamle’ çok konuşulacak
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarını düşürecek yöntem ortaya çıktı! Bu ‘hamle’ çok konuşulacak

Yeniakit Publisher
2024-04-07 13:51:00 -
Akaryakıt fiyatlarını düşürecek yöntem ortaya çıktı! Bu ‘hamle’ çok konuşulacak

Rekabet Kurumu, akaryakıt sektöründe rekabeti artırmak amacıyla yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı Akaryakıt Sektör İncelemesi Raporu'nu tamamladı. Raporun en önemli bölümlerinden biri, Kurum'un önerdiği "Beyaz Bayraklı Akaryakıt İstasyonu" oldu.

Akaryakıt sektöründe rekabetin sağlıklı işlememesi ve bu durumun günün sonunda vatandaşı mağdur etmesi sebebiyle 2 yıldır akaryakıt sektörünü inceleyen Rekabet Kurumu, sektörde rekabeti artırıcı öneriler getirdi.

HİÇBİR MARKANIN BAYRAĞINI TAŞIMAYACAKLAR

Kurumun hazırladığı 560 sayfalık Akaryakıt Sektör İncelemesi Raporu'nda en dikkat çeken öneri ise "Beyaz Bayraklı Akaryakıt İstasyonları" oldu.

Hiçbir marka ve dağıtım şirketine bağlılığı bulunmadığı için sektörde tarafsız istasyon yani "beyaz bayraklı" olarak adlandırılan bu istasyon sistemini öneren Kurum, mevcut durumda mevzuat kapsamında bu uygulamanın mümkün olmadığına dikkat çekti.

Kurum 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu öncesindeki dönemde fiziki kaçakçılık iddiaları gerekçeleri ile tek tip bayilik yapılanmasının gerekli görüldüğü, ancak mevcut durumda fiziki kaçakçılığın daha az tartışılır olduğu için artık kanunun zamanın gerisinde kaldığını ifade ederken, raporda şunları kaydetti:

"Bayilerin yalnızca dağıtıcılar ile yaptıkları münhasır anlaşmalardan oluşan bir piyasa yapısının rekabetçi yapının tesisi bakımından yeterli olmadığı, her türlü yasa dışı ticaret ile mücadele hususu ayrık tutulmak kaydıyla münhasır bayilik ilişkisi olmadan da akaryakıt ürünü satışını mümkün kılmak adına alternatif bir model olan 'beyaz bayraklı' istasyonların önünün açılması ve bu doğrultuda Kanun'da değişiklik yapılarak yalnızca münhasırlık şartına bağlı dağıtım/bayilik sisteminin ihtiyari hale getirilmesi gerektiği, böylece dağıtım şirketlerini daha rekabetçi bir fiyatlandırmaya zorlayacak yapının oluşturulabileceği değerlendirilmektedir."
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