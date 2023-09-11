Akaryakıt fiyatlarını allak bullak edecek gelişme! Olmayacak şey oldu

Yeni açıklanan mahkeme belgelerine ve Adalet Bakanlığı tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre, ABD hükümeti Çin'e gittiği iddia edilen yaklaşık 1 milyon varil İran ham petrolüne el koydu.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre verilen karar, "İran petrolünün yasadışı satışını ve nakliyesini kolaylaştırarak yaptırımları ihlal eden bir şirketle ilgili ilk cezai karar" oldu.

Basın açıklamasında, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) 980 bin varilden fazla petrol sevkiyatı yaptığı iddia edildi.

Mahkeme belgelerine göre Adalet Bakanlığı, "İran Devrim Muhafızları ve Devrim Muhafızları-Kods Gücü'ne bağlı birden fazla kuruluşun" "petrolün menşeini gizleme" ve yasadışı olarak Çin'e satma planına dahil olduğunu iddia etti.

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Mahkeme dosyalarında ayrıca, "petrol satışından elde edilen kârın DMO'nun kitle imha silahlarının ve bunların dağıtım araçlarının yaygınlaştırılması, terörizme destek ve hem yerel hem de uluslararası insan hakları ihlalleri de dâhil olmak üzere tüm kötü niyetli faaliyetlerini desteklediği" iddiaları da yer alıyor.

Nisan'da, petrolü taşıyan gemiyi işleten şirket Empire Navigation, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı ihlal etmek için komplo kurmaktan suçlu bulundu. IRCG yaklaşık 2,5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve üç yıllık kurumsal gözetim cezasına mahkum edildi. Adalet Bakanlığı'na göre, şirketin gemisi Suez Rajan Limited, kaçak malları ABD'ye taşıdı ve geminin ABD'ye yolculuğuyla ilgili önemli masrafları üstlendi.