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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Bu defaki çok büyük
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Bu defaki çok büyük

Yeniakit Publisher
2023-07-15 08:53:00 -
Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Bu defaki çok büyük

Benzin fiyatlarına 1 lira 32 kuruş zam geldi. Artış gece yarısı pompaya yansıdı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geldi.

Önceki gün de motorin fiyatında 1 lira 7 kuruş artışa gidilmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26,37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 28,01 liradan satılıyor. 

 

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