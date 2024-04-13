Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?...Petrol fiyatları ilk çeyrekte uçtu!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatları 91 dolar seviyesinde satılırken son olarak bayramın ilk günü benzine 3 kuruş, motorine ise 2 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatları 2024 yılına zamla başladı. ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası hem benzin hem motorin hem de LPG fiyatlarında büyük artış gerçekleşti. Birbiri ardına gelen zamlar sonrasında motorin ve benzin fiyatları rekor seviyelere çıktı.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.57 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.15 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.47 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

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İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.48 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.93 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.37 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.01 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 22.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.61 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 43.23 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 22.01 TL

Küresel piyasalarda son yıllardaki en hızlı yükselişlerden birini yaşayan petrol fiyatları, ilk çeyrekte de yükseliş trendini sürdürdü. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, 78 dolardan başlayarak 89 dolara kadar tırmandı.

Bu artışta jeopolitik gelişmeler ve üretici ülkelerin aldığı adımlar önemli rol oynadı.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinelerine düzenlediği insansız hava aracı saldırıları ve Rusya'nın iç piyasaya yönelik akaryakıt ihracatında kısıtlamaya gitmesi ilk çeyrekte fiyatların yukarı yönlü hareket etmesinde önemli faktörlerden biriydi. Bu durum, küresel petrol arzında önemli bir azalmaya yol açtı.

Orta Doğu'da ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve artan gerginlik petrol fiyatlarını yukarı çekti. Bölgede artan istikrarsızlık, petrol tedarik zincirleri üzerinde endişelere yol açtı.



Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kısıntısına yönelik adımları da ilk çeyrekteki fiyat hareketlerini etkiledi. OPEC+, küresel piyasalarda arz dengesini korumak için üretim kısıntılarını sürdürmeyi kararlaştırdı.

Ulaşımın yanı sıra üretimde de ham madde olarak kullanılan petrolün fiyatındaki yükseliş, enflasyonu da olumsuz yönde etkiliyor. Enerji fiyatlarındaki artış, her sektörde maliyetleri yükselterek genel enflasyonu tetikliyor.

Petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl seyredeceğine dair farklı görüşler mevcut. Bazı uzmanlar, jeopolitik gerginliklerin ve arz dengesizliklerinin devam etmesi halinde fiyatların daha da yükselebileceğini öngörürken, bazılar ise küresel ekonomideki yavaşlama ve artan arzın fiyatları aşağı çekebileceğini savunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.