  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Deprem bölgesindeki inşa çalışmaları aralıksız sürüyor

Şimdi hesap zamanı! Teleferik faciasında 13 gözaltı

Her şey sadece bir gecede yaşandı! Bitcoin kumarının ibretlik sonu!

Kibir abidesi Ekrem İstanbullularla alay ediyor! ‘Hizmette benden daha iyisi doğmadı’

Teleferik operasyonu tamamlandı! Validen kritik açıklamalar

Murat Alan ‘İnşa edilmiş gerçeklik’ diyerek anlattı! Katil İsrail’in gazetecileri öldürmesinin arkasındaki ayrıntı

Yiğit Bulut seçimlerin ardından sessizliğini bozdu: O isim milli güvenlik sorunudur bunu not edin

Duyanlar parayı geri yatırmaya başladı! ATM’den para çekenler hayatının şokunu yaşadı

"Türkiye o İHA'lar ile dolandırıldı" diyen Metin Külünk Selçuk Bayraktar ile ilgili kanıt gösterdi

Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı
Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?...Petrol fiyatları ilk çeyrekte uçtu!
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?...Petrol fiyatları ilk çeyrekte uçtu!

Yeniakit Publisher
2024-04-13 22:04:00 - 2024-04-13 22:19:03
Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar?...Petrol fiyatları ilk çeyrekte uçtu!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip edilen petrol fiyatları, ilk çeyrekte önemli bir yükseliş trendine girdi.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Brent petrol fiyatları 91 dolar seviyesinde satılırken son olarak bayramın ilk günü benzine 3 kuruş, motorine ise 2 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatları 2024 yılına zamla başladı. ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası hem benzin hem motorin hem de LPG fiyatlarında büyük artış gerçekleşti. Birbiri ardına gelen zamlar sonrasında motorin ve benzin fiyatları rekor seviyelere çıktı.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.57 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.15 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.47 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.48 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.08 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.93 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.37 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.01 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 22.37 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.61 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 43.23 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 22.01 TL

Küresel piyasalarda son yıllardaki en hızlı yükselişlerden birini yaşayan petrol fiyatları, ilk çeyrekte de yükseliş trendini sürdürdü. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, 78 dolardan başlayarak 89 dolara kadar tırmandı.

Bu artışta jeopolitik gelişmeler ve üretici ülkelerin aldığı adımlar önemli rol oynadı.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinelerine düzenlediği insansız hava aracı saldırıları ve Rusya'nın iç piyasaya yönelik akaryakıt ihracatında kısıtlamaya gitmesi ilk çeyrekte fiyatların yukarı yönlü hareket etmesinde önemli faktörlerden biriydi. Bu durum, küresel petrol arzında önemli bir azalmaya yol açtı.

Orta Doğu'da ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve artan gerginlik petrol fiyatlarını yukarı çekti. Bölgede artan istikrarsızlık, petrol tedarik zincirleri üzerinde endişelere yol açtı.


Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kısıntısına yönelik adımları da ilk çeyrekteki fiyat hareketlerini etkiledi. OPEC+, küresel piyasalarda arz dengesini korumak için üretim kısıntılarını sürdürmeyi kararlaştırdı.

Ulaşımın yanı sıra üretimde de ham madde olarak kullanılan petrolün fiyatındaki yükseliş, enflasyonu da olumsuz yönde etkiliyor. Enerji fiyatlarındaki artış, her sektörde maliyetleri yükselterek genel enflasyonu tetikliyor.

Petrol fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl seyredeceğine dair farklı görüşler mevcut. Bazı uzmanlar, jeopolitik gerginliklerin ve arz dengesizliklerinin devam etmesi halinde fiyatların daha da yükselebileceğini öngörürken, bazılar ise küresel ekonomideki yavaşlama ve artan arzın fiyatları aşağı çekebileceğini savunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak diyen ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı! Zafer kazanan bir lider olmak kolaymış
Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak diyen ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı! Zafer kazanan bir lider olmak kolaymış

Aktüel

Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak diyen ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı! Zafer kazanan bir lider olmak kolaymış

Siber güvenlik kalkanı için bakanlık resmen harekete geçti: Güçleniyor! Saldırıları bitirecek kritik hamle geldi
Siber güvenlik kalkanı için bakanlık resmen harekete geçti: Güçleniyor! Saldırıları bitirecek kritik hamle geldi

Teknoloji

Siber güvenlik kalkanı için bakanlık resmen harekete geçti: Güçleniyor! Saldırıları bitirecek kritik hamle geldi

İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?
İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?

Dünya

İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?

Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor
Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor

Dünya

Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor

Biden'a elektrikli araçlar için çağırı! Flaş detay: Otomobil ithalatını durdur! Çok satılan her 10 araçtan biri
Biden'a elektrikli araçlar için çağırı! Flaş detay: Otomobil ithalatını durdur! Çok satılan her 10 araçtan biri

Otomotiv

Biden'a elektrikli araçlar için çağırı! Flaş detay: Otomobil ithalatını durdur! Çok satılan her 10 araçtan biri

Türkiye'de 21 yıllık rekor kırıldı! Yıl boyunca görüyoruz ki: Yüzde 60'ı gördü! Gerçek rakamlar ortaya çıktı
Türkiye'de 21 yıllık rekor kırıldı! Yıl boyunca görüyoruz ki: Yüzde 60'ı gördü! Gerçek rakamlar ortaya çıktı

Yaşam

Türkiye'de 21 yıllık rekor kırıldı! Yıl boyunca görüyoruz ki: Yüzde 60'ı gördü! Gerçek rakamlar ortaya çıktı

Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak
Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak

Dünya

Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uğur Dündar'ın o yamağı kim? Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ifşası
Gündem

Uğur Dündar'ın o yamağı kim? Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ifşası

Gazeteci Fatih Altaylı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir dönem kendisinin de hedefe konulduğunu ifade ederek "Bu met..
Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor
Dünya

Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor

Çin’de yılın ilk çeyreğinde meydana gelen sel, kuraklık ve deprem gibi doğal afetler 3,28 milyar dolar ekonomik kayba neden oldu. Sorunlarla..
İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?
Dünya

İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?

İran'da molla rejimini destekleyenlerin deşifre edilmesi için önlemler alınıyor. Sorumlusu kim merak edilirken tartışma alevleniyor.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23