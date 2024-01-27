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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında son durum! 40 TL'yi aşan motorin benzin fiyatları tam tamına kaç liraya çıktı?
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında son durum! 40 TL'yi aşan motorin benzin fiyatları tam tamına kaç liraya çıktı?

Yeniakit Publisher
2024-01-27 02:41:00 - 2024-01-27 03:12:20
Akaryakıt fiyatlarında son durum! 40 TL'yi aşan motorin benzin fiyatları tam tamına kaç liraya çıktı?

Brent petrol fiyatları 78 dolar seviyelerinde seyrediyor. Akaryakıt fiyatlarında son durum: Akaryakıtta peş peşe gelen güncellemeler motorin fiyatları tarafında 40 lirayı benzin fiyatı tarafında 38 TL'yi aştı...

Brent petrol fiyatları Ortadoğu'daki gerilim ve Kızıldeniz'deki gelişmeler nedeniyle her geçen gün artıyor. Önceki gün 80 dolardan günü tamamlayan brent petrol, bugün 2 dolar daha arttı ve uluslararası piyasalarda ​​​82,04 dolardan işlem gördü. Brent petroldeki dalgalanma benzin, motorin ve LPG'de üst üste zamlara neden oluyor.

Motorine 1 TL 15, benzine 1 TL 46 kuruş zam yapıldı. Motorine, gelecek hafta yeni bir zam daha göründü. Küresel piyasalarda ürün fiyatında yukarı yönlü hareket devam ederse motorine, salı ya da çarşamba 1 TL dolayında zam gelebilir.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 38.25 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.21 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.20 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 38.34 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.28 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.28 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 38.97 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.98 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.15 TL
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İzmir'de benzin litre fiyatı: 39.19 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 41.18 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 20.00 TL

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