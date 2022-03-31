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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme

Brent petrolün düşüş trendine girmesiyle bu gece yarısından itibaren motorine 88 kuruşluk bir indirim yapıldı. Buna göre, motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22,09 liradan 21,21 liraya, Ankara ve İzmir'de 22,17 liradan 21,29 liraya indi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 01:05:00 -
Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 22,09 liradan 21,21 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 22,17 liradan 21,29 liraya düştü.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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