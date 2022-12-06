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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor! İşte motorinin litre fiyatı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor! İşte motorinin litre fiyatı

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. 6 Aralık 2022 itibarıyla motorinin litre fiyatına 66 kuruş indirim geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 03:13:00 -
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor! İşte motorinin litre fiyatı

Akaryakıt fiyatları son 2 haftada 7. kez değişti. Bu gece yarısından itibaren motorine 66 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 97 kuruşa, 23 lira 22 kuruşa, Ankara'da ise 23 lira 14 kuruşa indi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 2 hafta içinde 7. kez değişti. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 69 kuruş düştü.

Motorinin litre fiyatı

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 97 kuruşa, 23 lira 22 kuruşa, Ankara'da ise 23 lira 14 kuruşa indi.

Fiyat sürekli değişiyor

23 Kasım tarihinde benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım tarihinde benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım tarihinde motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım tarihinde motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık tarihinde motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıt hesabı?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS artık açıklamıyor

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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