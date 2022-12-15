Akaryakıt fiyatlarına zam var mı? Son dakika: Gece yarısı artacak! Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları (15 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında güncel bir gelişme yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle gündemde. Petrol fiyatlarının düşmesiyle geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarında üst üste indirim yapılmıştı. Peki, Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İşte 15 Aralık 2022 benzin ve motorin güncel fiyatları...

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT: BENZİNE ZAM GELİYOR!

Brent petrol fiyatlarının seviyesine yükselmesi, pompaya zam olarak yansıdı. Zam haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre; benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Danimarkalı yatırım bankası olan Saxo Bank, petrol fiyatlarındaki gerilemenin sınırlı kalacağını tahminlerinde bulundu. Petrol fiyatlarındaki düşüşün sınırlı kalacak olması akaryakıt fiyatlarını net bir şekilde etkileyecek açıklaması geldi. Brent petrol fiyatında yaşanan gelişmeler doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA YAPILAN İNDİRİM VE ZAMLAR

Benzin fiyatlarına 10 Aralık 2022 itibarıyla 75 kuruş indirim yapıldı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

8 Aralık Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1.88 TL, benzin grubunda ise 2.13 liralık indirim geldi. İndirim sonrasında benzin 20 liranın altına indi.

6 Aralık 2022 Salı gününden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim geldi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 15 ARALIK 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 17.43 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 17.42TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,83 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 17.63 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 21.27 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 17.61 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 21.35 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL