Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim: Brent petrol, benzin ve motorin güncel akaryakıt fiyatları (15 Temmuz 2023)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürüyor! Brent petrol güne düşüşle başladı. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 15 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?