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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim: Brent petrol, benzin ve motorin güncel akaryakıt fiyatları (15 Temmuz 2023)
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim: Brent petrol, benzin ve motorin güncel akaryakıt fiyatları (15 Temmuz 2023)

Yeniakit Publisher
2023-07-15 00:22:00 - 2023-07-15 00:27:22
Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim: Brent petrol, benzin ve motorin güncel akaryakıt fiyatları (15 Temmuz 2023)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürüyor! Brent petrol güne düşüşle başladı. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 15 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geldi.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26,37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 28,01 liradan satılıyor.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 81,17 dolar oldu.

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