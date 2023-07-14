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Eğitim Öğrenciler büyük avantajlara imza attı! Burslara yüzde 20 zam geldi: Hemen kontrol edin
Eğitim

Öğrenciler büyük avantajlara imza attı! Burslara yüzde 20 zam geldi: Hemen kontrol edin

Yeniakit Publisher
2023-07-14 22:30:00 - 2023-07-14 22:47:56
Öğrenciler büyük avantajlara imza attı! Burslara yüzde 20 zam geldi: Hemen kontrol edin

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan büyük müjde geldi. Yüksek lisans öğrencileri de bu düzenleme ile büyük avantajlara imza attı. öğrencinin alacağı rakam değişti. Yapılan düzenleme ile yüksek lisans öğrencilerin bursu 800 TL'ye yükseltildi. Öğrenciler sevinçten havaya uçacak! Her şeye yapılan zamların ardından öğrencilerin bursuna da zam kapıda. Burslara yüzde 20 zam geldi: Hemen kontrol edin İşte detaylar…

Asgari ücrete yapılan %34’lük düzeyindeki zammın ardından gözler öğrencilerin burslarına dikildi. Öğrencilere az gelen burs gözden geçirildikten sonra artış sağlandı. Artık öğrencilere verilen maddi destek daha da güçlendirildi.

Lisans öğrencilerinin burs miktarı %20 oranında arttırılarak 500 TL’ye çıkartıldı. Yüksek lisans öğrencileri de bu düzenleme ile büyük avantajlara imza attı. Yapılan düzenleme ile yüksek lisans öğrencilerin bursu 800 TL’ye yükseltildi. Bu zam hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerinin okul kariyerleri boyunca zorlanmadan iyi bir eğitim imkanına sahip olabileceklerini gösterdi
Aynı zamanda sosyal yardım alanlara da önemli adımlar atıldı. Öğrencilere yapılan sosyal yardım miktarı 400 TL’ye yükseltildi. Bu zam kararıyla birlikte öğrencilerden sevindirici haberler alınmaya başlanıldı. Öğrenciler, burs miktarının artması ile maddi sıkıntılarından kurtulacakları için büyük bir rahatlama yaşadığını bile getirdi.

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