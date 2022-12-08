Akaryakıt fiyatlarına görülmemiş indirim! Beklenen haber geldi

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 2 hafta içinde 8. kez değişti.

Dev indirim geldi

Bu kez hem motorine hem de benzine büyük bir indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 2 lira 15 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 90 kuruş düştü.

Fiyatlar ne oldu?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 14 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa, İzmir'de 18 lira 33 kuruşa düştü.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 21 lira 10 kuruşa, Ankara'da 21 lira 27 kuruşa, İzmir'de 21 lira 34 kuruşa indi.