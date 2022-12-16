Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Bu kez çok büyük geliyor, depoları acil olarak doldurun
Brent petroldeki yükseliş hareketi devam ederken akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Dün benzine yapılan zammın ardından bu gece yarısı da motorin fiyatlarına 2 liraya yakın bir zam geliyor.
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmelere, motorin fiyatlarına zam geliyor.
Brent petrol fiyatlarında yükseliş devam ederken, benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleri ile değişiyor.
Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1 lira 70 kuruş zam yapılacak.