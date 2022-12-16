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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Bu kez çok büyük geliyor, depoları acil olarak doldurun
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Bu kez çok büyük geliyor, depoları acil olarak doldurun

Brent petroldeki yükseliş hareketi devam ederken akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Dün benzine yapılan zammın ardından bu gece yarısı da motorin fiyatlarına 2 liraya yakın bir zam geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 09:07:00 -
Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Bu kez çok büyük geliyor, depoları acil olarak doldurun

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmelere, motorin fiyatlarına zam geliyor.

Brent petrol fiyatlarında yükseliş devam ederken, benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleri ile değişiyor.

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1 lira 70 kuruş zam yapılacak.

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Yorumlar

S.berk

Dün petrol bulduk bugün zam.petrolu bulmasak dahamı iyi acaba

İSMAİL

Zincir marketlere nasıl hadlerini bildirdiysek benzin istasyonlarına da hadlerini bildireceğiz. Topunuz gelse ne yazar. Reis'i yıkamayacaksınız
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