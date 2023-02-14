Akaryakıt fiyatlarına dev zam! Araç sahiplerinin keyfini kaçıracak gelişme

Türkiye, Kahramanmaraş merkez üssü iki büyük depremin yıktığı 10 ildeki can kayıplarına ağlarken akaryakıt fiyatları çifte zam gördü. Akaryakıt ürünlerinden benzin fiyatı ve motorin fiyatı zamlandı.

2023 yılına da zam yağmuru ile giren akaryakıt fiyatları şubat ayı itibariyle de zam görmeye devam ediyor.

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 14 Şubat saat 00.00 itibariyle çifte zam gördü.

Akaryakıt sektörü kaynakları, benzinin litre fiyatı için 1 lira 11 kuruş motorin litre fiyatı için ise 1 lira 21 kuruş zam geldiğini duyurdu.

Akaryakıt güncel fiyatları il ve ilçelere göre farklılık gösterebiliyor.

14 Şubat 2023 akaryakıt fiyatları; benzin ve motorin ne kadar?

İstanbul'da benzin fiyatı 20,84 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,20 TL

Ankara benzinin litre fiyatı 21,14 TL

Ankara motorin fiyatı 21,54 TL

İzmir benzin fiyatı 21,06 TL

İzmir motorin fiyatı 21,60 TL