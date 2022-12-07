Akaryakıt fiyatlarına dev indirim! Araç sahipleri bekleyin, indirimin alası geliyor...Böylesi görülmedi

Brent petrolün varil fiyatı, talep endişelerinin güçlenmesiyle uluslararası piyasalarda 80 doların altına düştü. Brent petroldeki büyük düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Çarşamba gecesinden itibaren benzine 2.15, motorine 1.90 lira indirim geleceği bildirildi.

Petrol piyasasındaki dalgalanma sürüyor. Brent petrol çakılırken araç sahiplerine güzel haber geldi. Geçtiğimiz gün 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, yüzde 4 daha değer kaybederek 79,91 dolar oldu. Böylece, brent petrolün varil fiyatı 7 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Brent petroldeki büyük düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

Çarşamba gecesinden itibaren benzine 2.15, motorine 1.90 lira indirim gelecek.

80 doların altı görüldü

Brent petrolün varil fiyatı, talep endişelerinin güçlenmesiyle uluslararası piyasalarda 80 doların altına düştü.

Dün günü 82,68 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 20.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,35 azalarak 79,91 dolar oldu. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 7 Ocak'tan bu yana bu yana en düşük seviyesini gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,49 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yoğun makroekonomik veri akışı, küresel petrol talebine ilişkin belirsizliğe yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edeceğine yönelik endişeler arttı.

Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerle dün yüzde 0,7 yükselen dolar endeksi, bugün 105,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen endeksteki artış, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor.