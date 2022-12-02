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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına çok ama çok büyük zam geliyor! Depoları hemen doldurun
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına çok ama çok büyük zam geliyor! Depoları hemen doldurun

Çin'deki son gelişmelerin ardından yükselişe geçen Brent petrolün akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyordu. İşte bu zam geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 09:02:00 - 2022-12-02 09:34:42
Akaryakıt fiyatlarına çok ama çok büyük zam geliyor! Depoları hemen doldurun

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine peş peşe gelen indirimin ardından 1 lira üzerinde zam geliyor.

3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geliyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,50 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.

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Yorumlar

Ahmet

Göbek attıracak indirim haberini yapan bu gaste değilmiydi arkadaş 2 gün önce. Şimdide çok büyük zam diyor, tüküreyim böyle haberinde böyle ekonomininde böyle ......
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