Akaryakıt fiyatlarına çok ama çok büyük zam geliyor! Depoları hemen doldurun
Çin'deki son gelişmelerin ardından yükselişe geçen Brent petrolün akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyordu. İşte bu zam geliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine peş peşe gelen indirimin ardından 1 lira üzerinde zam geliyor.
3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geliyor.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,50 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.