Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam! Tabela öyle bir değişti ki...

Geçtiğimiz haftalarda peş peşe indirim ile araç sahiplerini bir nebze rahatlatan akaryakıt fiyatlarına yine zam geldi.

Benzin grubunda bu gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise artış 1 lira 10 kuruşluk bir artış oldu.

Yapılan zamların ardından benzin fiyatları İstanbul'da 42,03, Ankara'da 42,74 ve İzmir'de 42,95 liradan satışa sunulmaya başlandı

Mazot fiyatları ise İstanbul'da 41,79, Ankara'da 42,59, İzmir'de 42,80 liradan satılıyor.

EPDK yazı göndermşlti

Geçtiğimiz haftalarda EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve mazot fiyatlarına indirim geleceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından benzinde 76 kuruş, motorin ise2,45 lira indirime gidilmişti.

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