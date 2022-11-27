Akaryakıt fiyatları son gelişmeler: İndirim, zam ve güncel akaryakıt fiyatları! Brent petrol, LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilerken gelen zamların ardından motorine de indirim geldi. İndirim ve zam haberleriyle gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Brent petrol ve dözviz kurundaki değişimlerden etkilenen akaryakıt fiyatlarına önce indirim sonra zam yapıldı. Uluslararası petrol piyasasında düşüş devam ediyor. Brent petrol varil fiyatındaki aşağı yönlü hareketin ardından motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İşte Brent petrol 83 dolar bandında MOTORİN, BENZİNE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 27-28 Kasım 2022 BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatları...

Uluslararası petrol piyasasında düşüş devam ediyor. Brent petrol 25 Kasım Cuma günü son kapanışını 83.91 dolar seviyesinde yaptı.

Brent petrol varil fiyatındaki düşüşün devam etmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol varil fiyatı haftanın son işlem günü olan 25 Kasım Cuma gününe 85.33 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük seviye olan 83,59 doları en yüksek ise 86.87 doları gördü.

Motorine indirim bekleniyor

AKARYAKITTA İNDİRİM MÜJDESİ! MOTORİNE İNDİRİM YOLDA

87 dolara dayanan Brent petrol kapanışı ise önceki kapanışa göre yüzde 1.68 düşüşle 83,91 dolardan yaptı.

Yurt dışı ürün fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorin grubuna önceki hafta 1,54 kuruş indirim gelmişti.

Motorine geçtiğimiz Perşembe günü gelen 95 kuruş indirimin pompaya yansımasının ardından bir indirim haberi daha geldi.

Bu gece yarısından itibaren (28 Kasım Pazartesi) motorinin litresine 82 kuruş indirim daha gelecek.

Böylece motorine son 1 haftada gelen indirimlerin toplamı 1 lira 77 kuruş olacak. Benzin grubunda ise herhangi bir indirim beklenmiyor.

Ülkemiz ve Dünyada Petrol fiyatları Çin'deki talep kaygılarıyla düştü, Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları 27 Kasım 2022 Pazar akaryakıt fiyatları...

27 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni indirimin pompaya yansımasının ardından motorin litresi

Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre 27 Kasım 2022 Pazar günü oluşan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;

İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul

İstanbul Anadolu yakası bir litre benzin fiyatı: 20.17 TL

İstanbul Anadolu yakası motorin (mazot) litre fiyatı: 23.91 TL

İstanbul Anadolu yakası LPG litre fiyatı: 10,46 TL

İstanbul Avrupa Yakası bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 23.89 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 10,82 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.31 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,03 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.78 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.32 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,07 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,49 TL

Son indirim ve zamlar

25 Kasım Cuma gece yarısından itibaren motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıdı.

23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1,16 TL indirim yapıldı.

19 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren benzine 75 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin fiyatlarına, 17 Kasım Perşembe gününden geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti.

15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik indirim yapıldı.

En pahalı akaryakıt nerede?

Dünya genelinde benzinin en pahalı olduğu ülke ise, 2.07 Dolar ile Avrupa Birliği'nin ada ülkesi İzlanda'da satılıyor. Pahalı benzin sıralamasında İzlanda'yı, Norveç, Monaco ve Hong Kong takip ediyor. Fakat, bu ülkeler dünyada kişi başına düşen milli gelirin de en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl oluşur?

Rafineri çıkış fiyatına KDV ve ÖTV ekleniyor ve oluşan fiyat dağıtım şirketlerine bildiriliyor. - Dağıtım şirketleri de kendi karlarını ve bayi karını ekleyerek “tavsiye edilen fiyatı” belirliyor ve yeni fiyatlar akaryakıt istasyonlarına iletiliyor.