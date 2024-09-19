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Ekonomi Akaryakıt fiyatları! Son dakika:19 Eylül 2024 Güncel mazot-motorin, LPG, benzin fiyatları kaç TL oldu?
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! Son dakika:19 Eylül 2024 Güncel mazot-motorin, LPG, benzin fiyatları kaç TL oldu?

Yeniakit Publisher
2024-09-19 20:16:00 - 2024-09-19 20:18:48
Akaryakıt fiyatları! Son dakika:19 Eylül 2024 Güncel mazot-motorin, LPG, benzin fiyatları kaç TL oldu?

Uluslararası ve ekonomik gelişmelerle birlikte yaşanan değişimler akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile gözlemleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde mazot-motorin fiyatı, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. Akaryakıta indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin takibi altında. İşte 19 Eylül 2024 akaryakıt fiyatlarında güncel tablo...

Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde son 3 yılın en düşük seviyesini gören brent petrol ardından motorin fiyatı ve benzin fiyatı bugün ne kadar, kaç TL gibi sorularla araştırılıyor. Öte yandan döviz kuru üzerindeki değişimler de yakın mercek altında. İşte, 19 Eylül akaryakıt benzin fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: BRENT PETROL TAKİP EDİLİYOR!

Geçtiğimiz günlerde son 3 yılın dibini gören brent petrol fiyatının ardından araç sahipleri indirim için araştırmalara başlamıştı. Yaşanan uluslararası ve diplomatik gelişmelere bağlı olarak değişen, döviz kurundan da etkilenen akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde takip ediliyor.

Peki; 19 Eylül bugün mazot-motorin, LPG, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI - 19 EYLÜL 2024

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin Fiyatı: 41,42

Motorin Fiyatı: 41,67

LPG: 24,55

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin Fiyatı: 41,54

Mazot Fiyatı: 41,74

LPG: 24,05

ZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin Fiyatı: 42,33

Motorin Fiyatı: 42,70

LPG: 24,61

Akaryakıt litre fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı?
Akaryakıt litre fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı?

Ekonomi

Akaryakıt litre fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı?

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